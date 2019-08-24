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Süper Lig'den gitmişti! 46 günde önemli karar!

Suudi Arabistan takımı Al Ahli, sezon başında Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen ve ilk maçında gol atan Aleksic'i satacaklarını açıkladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:02
Süper Lig'den gitmişti! 46 günde önemli karar!

Suudi Arabistan'da Danijel Aleksic konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Al Ahli'nin sezon başında Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Aleksic, ligde takımının tek golünü attı ve satış listesine konuldu.

Takımın sahibi Mansour Bin Mishaal ve başkan Ahmad Al-Sayegh, teknik direktör Branko Ivankovic ile bir toplantı yaparken iki yeni transfer yapılması konusunda el sıkıştı.

SINIRDA YER AÇMAK İSTİYORLAR

Al Ahli'nin 2 yeni transfer yapabilmesi için Aleksic'i satmaya karar verdiği belirtilirken Sırp futbolcu satış listesine konuldu. Suudi Arabistan'da kulüpler 5 yabancı futbolcu oynatabiliyorlar. Bu nedenle Suudi ekibinin başka transferler yapabilmesi için kadroda yer açmak adına Aleksic'i satış listesine konduğu tahmin ediliyor.

3.8 MİLYONA ALINDI, İLK MAÇTA GOL ATTI, SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

Al Ahli, 28 yaşındaki futbolcuyu 8 Temmuz 2019 günü 3.8 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Takımı ile 1 maça çıkıp 1 gol atan Aleksic'in 3 yıllık sözleşmesi bulunuyordu. (Sporx)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:02
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