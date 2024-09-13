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Spor Süper Lig’den amatör lig’e transfer oldular
Spor

Süper Lig’den amatör lig’e transfer oldular

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:55:00 -
Süper Lig’den amatör lig’e transfer oldular

İzmir 1. Amatör ekiplerinden Narlıdere Belediyespor, Adis Jahovic ve Berkan Emir’i kadrosuna kattı.

Narlıdere Belediyespor, yeni sezon öncesinde iki önemli transfere imza attı. İzmir ekibi, bir zamanlar Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK formaları giyen Adis Jovic’i ve yine Türkiye’de Süper Lig’in yanı sıra 1. Lig’de oynayan Berkan Emir’i kadrosuna kattı. Teknik Direktör İlhan Şahin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Narlıdere Belediyespor’un transferlere devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun bu transferleri resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Uzun yaptığı açıklamada, "Narlıdere Belediyesporumuzun yeni transferleri birçok ligde gol krallıkları yaşayan usta golcü Adis Jahovic ve jeneriklik gollerin ismi Berkan Emir, yeni Kulüp Başkanımız Murat Çetinyaka ile birlikte misafirimiz oldu. Teknik direktörlüğünü Göztepemizin önemli futbolcularından İlhan Şahin'in yaptığı Narlıdere Belediyesporumuzun, deneyimli, profesyonel ve sporculuk ahlakı üst düzey olan yönetici ve sporcularıyla birlikte yeni dönemde Narlıdereli gençlerimize güzel örnek olacağına ve onları spora teşvik edeceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

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