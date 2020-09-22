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Spor Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:54:05 -
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Öte yandan Yukatel Denizlispor Kulübü idarecileri Ozan Katrancı ile Kaan Şanlıkan hakaret, Trabzonspor Kulübü İdarecisi Ömer Sağıroğlu sportmenliğe aykırı açıklamalar ve Fatih Karagümrük Kulübü İdarecisi Yunus Yıldız talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildi.

Ayrıca Kasımpaşa futbolcusu Anıl Koç, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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