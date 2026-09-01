Süper Lig’den 13 takım PFDK’ya sevk edildi

Sadece kulüpler değil, centilmenlik dışı hareketlerde bulunan isimler de disipline gönderildi. Konyasporlu futbolcu Enis Bardhi 'kural dışı hareketi', Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım 'hakareti', Eyüpspor Teknik Sorumlusu Özhan Pulat ve Alanyaspor İdarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ise 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarıyla futbolun itibarını zedeleyen Göztepe Kulübü ve Başkanı Rasmus Ankersen de disiplin kuruluna sevk edilenler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’den 13 takımın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden TFF Hukuk Müşavirliğince, PFDK’ya yapılan sevkler şöyle:

"1 - Konyaspor Kulübü’nün 29.08.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Konyaspor Kulübü futbolcusu Enis Bardhi’nin aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2 - Kocaelispor Kulübü’nün 29.08.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3 - Galatasaray Kulübü’nün 29.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4 - Göztepe Kulübü’nün 29.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 29.08.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan ’futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Froekiar Ankersen’in müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 29.08.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan ’futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5 - Gaziantep FK’nın 29.08.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6 - Çaykur Rizespor Kulübü’nün 29.08.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7 - Eyüpspor Kulübü teknik sorumlusu Özhan Pulat’ın 30.08.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 31.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8 - Corendon Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu’nun 30.08.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 31.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9 - Samsunspor Kulübü’nün 30.08.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Samsunspor Kulübü görevlisi Sadık Eren Aykut’un aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 01.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10 - Fenerbahçe Kulübü’nün 30.08.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11 - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 31.08.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

12 - Trabzonspor Kulübü’nün 31.08.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

13 - Beşiktaş Kulübü’nün 31.08.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."