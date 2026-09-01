Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor?

Arabaşı çorbasının un, tavuk ve suyun birleşimiyle hazırlanması, özellikle sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınan vatandaşların ilgisini artırıyor. Çorbanın hazırlanışında kullanılan yağ miktarının da mevsim şartlarına göre azaltıldığını anlatan 20 yıldan fazladır Konya'da çorba yapan iş yeri sahibi Ramazan Bademci, sıcak havalarda daha rahat tüketilmesinin sağlandığını anlattı. KIŞIN DA TÜKETİLİYOR YAZIN DA TÜKETİLİYOR Konya'da en çok tüketilen çorbalardan birinin arabaşı olduğunu anlatan çorbacı Ramazan Bademci, "Arabaşı çok farklı bir çorba. Kışın da tüketiliyor, yazın da tüketiliyor. Şu anda tavuk tüketimi biraz fazla olduğu için arabaşına herkes yüklenmiş durumda ve lezzet olarak da herkes seviyor, zaten olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Kışın yağ çok rahatsız etmez ama yazın havalar çok sıcak olduğu için yağı biz biraz kısıyoruz ki müşterinin midesini yakmasın. Çünkü unla yapılan bir çorba. Fazla yağ girdiği zaman da mide yanma yapar. Biz bunu da şimdiye kadar hiç yaşamadık ve inşallah bundan sonra da yaşamayız. Arabaşını çocuk, büyük, herkes tüketebilir. Çünkü rahatsız edecek bir çorba olmadığı için hemen hemen şu anda herkes tercih ediyor. Konya dışından gelen misafirler de farklı çorba içtiği zaman mutlaka arabaşını biz ikram ediyoruz onlara. Onların da çok hoşuna gidiyor" dedi.