Fatih Tekke hüsranla veda etti! Trabzonspor'da ayrılık resmiyet kazandı!
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Trabzonspor'da Avrupa'da yaşanan 4-0'lık hezimetin ardından sallantıya giren teknik direktör Fatih Tekke dönemi resmen kapandı.
Trabzonspor’da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken, 2025-26 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.