Süper Lig'de yerli teknik direktör geleneği bu yıl da bozulmayacak

Süper Lig'de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmayacak.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı kalan takımlardan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'da yerli teknik direktörler görevde bulunuyor.

Okan Buruk'un başında bulunduğu Medipol Başakşehir, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Şampiyonluk şansını son iki haftada sürdüren Trabzonspor'da da Hüseyin Çimşir teknik direktörlük koltuğunda oturuyor.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak. Takımlar, son 12 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Türk teknik adamlar son 12 sezona damga vurdu

Süper Lig'de geride kalan 61 sezonun 26'sında Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 12 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray şampiyon tamamladı.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 12 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını kazandı.