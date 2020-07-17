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Spor

Süper Lig'de yerli teknik direktör geleneği bu yıl da bozulmayacak

Süper Lig'de şampiyonluk şansı devam eden Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'da yerli teknik direktörler görevde - Son 12 sezonda takımlar, yerli teknik direktörlerle mutlu sona ulaştı - Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Zico olmuştu

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:09:36 -
Süper Lig'de yerli teknik direktör geleneği bu yıl da bozulmayacak

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Süper Lig'de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmayacak.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı kalan takımlardan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'da yerli teknik direktörler görevde bulunuyor.

Okan Buruk'un başında bulunduğu Medipol Başakşehir, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Şampiyonluk şansını son iki haftada sürdüren Trabzonspor'da da Hüseyin Çimşir teknik direktörlük koltuğunda oturuyor.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak. Takımlar, son 12 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.


- Türk teknik adamlar son 12 sezona damga vurdu


Süper Lig'de geride kalan 61 sezonun 26'sında Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 12 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray şampiyon tamamladı.


- Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam


Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 12 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını kazandı.


- Şampiyonlar


Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:



Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
1959FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan
1959-60BeşiktaşAndreas KutikMacaristan
1960-61FenerbahçeLaszlo SzekellyMacaristan
1961-62GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1962-63GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1963-64FenerbahçeMiroslav KokotovicYugoslavya
1964-65FenerbahçeOscar Holdİngiltere
1965-66BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya
1966-67BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya
1967-68FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan
1968-69GalatasarayTomislav KaloperovicYugoslavya
1969-70FenerbahçeTrian IonescuRomanya
1970-71GalatasarayBrian Birchİngiltere
1971-72GalatasarayBrian Birchİngiltere
1972-73GalatasarayBrian Birchİngiltere
1973-74FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya
1974-75FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya
1975-76TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1976-77TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1977-78FenerbahçeTomislav KaloperovicYugoslavya
1978-79TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye
1979-80TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1980-81TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye
1981-82BeşiktaşDorde MilicYugoslavya
1982-83FenerbahçeBranko StankovicYugoslavya
1983-84TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1984-85FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya
1985-86BeşiktaşBranko Stankovic Yugoslavya
1986-87GalatasarayJupp DerwallAlmanya
1987-88GalatasarayMustafa DenizliTürkiye
1988-89FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya
1989-90BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1990-91BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1991-92BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1992-93GalatasarayKarl Heinz FeldkampAlmanya
1993-94GalatasarayRainer HollmannAlmanya
1994-95BeşiktaşChristoph DaumAlmanya
1995-96FenerbahçeCarlos Alberto ParreiraBrezilya
1996-97GalatasarayFatih TerimTürkiye
1997-98GalatasarayFatih TerimTürkiye
1998-99GalatasarayFatih TerimTürkiye
1999-00GalatasarayFatih TerimTürkiye
2000-01FenerbahçeMustafa DenizliTürkiye
2001-02GalatasarayMircea LucescuRomanya
2002-03BeşiktaşMircea LucescuRomanya
2003-04FenerbahçeChristoph DaumAlmanya
2004-05FenerbahçeChristoph DaumAlmanya
2005-06GalatasarayErik GeretsBelçika
2006-07FenerbahçeArthur Antunes Coimbra "Zico"Brezilya
2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye
2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye
2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye
2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye



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