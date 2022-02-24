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Spor Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? Kimin maçı var, maç ne zaman saat kaçta?
Spor

Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? Kimin maçı var, maç ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de bu hafta da heyecan dorukta 26. haftası geride kalan Süper Lig'de bu hafta 27. hafta maçları oynanacak. Lider Trabzonspor’un bu hafta maçının yanında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bu hata maçları yine taraftarlarca merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? Kimin maçı var, maç ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig 27. hafta maçları ve maçların hakemleri.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 17:37:00 - 2022-02-24 17:38:53
Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? Kimin maçı var, maç ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 27.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta maçlar Cuma günü mü başlıyor? Süper Lig 27. hafta fikstürü... Süper Lig'de 27. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Karadeniz Temsilcisi, bu hafta da evinden mutlu son ile ayrılmak istioyr.

Lider Trabzonspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlarken, Adana Demirspor ise Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

kimin maçı var

Süper Lig'de yarın hangi maçlar var?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Şubat Cuma kimin maçı var?

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş)

26 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var?

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi maçlar saat kaçata?

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Süper Lig 27. hafta maçları hakemleri kim?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka

13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Süper Lig puan durumu

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