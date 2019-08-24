Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig’de yaz transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala hareketli günler yaşanıyor..

Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor

Quaresma: "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

Falcao baskı yapıyor



Falcao'nun takımdan ayrılmak için Fransız yöneticilere baskı yaptığı ve bu transfer izin verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Monaco'nun bu transfer için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın hem Monaco hem de Falcao ile her konuda anlaşmasından sonra oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Boateng geliyor

Yeni sezon öncesi Bayern Münih'te 4. stoper konumuna gelen Boateng takımdan ayrılmak istiyor. Alman kulübüne kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe bu transfer için şuanlık beklemeye geçti. Boateng'in ücretinin 3'te 2'sini ödemeye hazır olan sarı lacivertlililer Alman devinden haber bekliyor.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig’de yaz transfer döneminin kapanmasına 10 gün kaldı.