  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD savaş gemisi neden bölgede? Cihat Yaycı bombayı patlattı! Amaçları Filistin değil Türkiye

Çocuklar ve kadınlar hedefte! Çocuklar ve kadınlar hedefte

Tıp dünyasını heyecanlandıran krem! Erzurum'da geliştirilip yaşlı kadında denendi... Sonuç inanılmaz

İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum demişti. Ne oldu da döndün Kerimoğlu? Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İmamoğlu ile kol kola

Bakan duyurdu! Burs ve kredi başvuruları başladı

146’da yok,46’da yok 6’da hiç yok! Trollerin temsilcisi Altaylı’ya laiklik dersi!

İstanbul, Filistin’e destek için ayağa kalktı

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Hangi iller öne çıktı?

Tarım Kredi Marketler'den dev indirim kararı! Fiyatlar dip yapacak, o tarihi kaçırmayın

Pink Floyd'un solistinden Filistin'e destek
Spor Süper Lig'de teknik direktör kıyımı
Spor

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 13:33:00 -
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı

Trendyol Süper Lig'de geriden kalan 8 haftada 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Ligde geçtiğimiz sezondan bu yana takımlarının başında olan teknik adam sayısı da 7'de kaldı.

Süper Lig'de teknik direktör değişimi hız kesmeden devam ediyor. Ligde henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen 20 takımdan 9'u teknik adam değişikliği yaptı. Beşiktaş, Pendikspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü Samsunspor ve son olarak Trabzonspor, teknik direktörüyle yollarını ayırdı.

Kayserispor'da görevini bırakan Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar gelirken, Gaziantep FK Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Rumen Marius Sumudica'ya verdi. Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından ise Çağdaş Atan takımın başına geçti. Emre Belözoğlu da Tolunay Kafkas’ın ardından MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü oldu. Şenol Güneş’in istifasının ardından Beşiktaş’ta, İstanbulspor maçına Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz çıkarken, Hüseyin Eroğlu'na teşekkür eden Samsunspor, Markus Gisdol'a emanet edildi.

Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor ve Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine giden Pendikspor henüz yeni bir teknik direktör duyurusu yapmadı.

Yeni sezon öncesinde teknik direktör değiştiren Fenerbahçe, Adana Demirspor, Sivasspor ile Çaykur Rizespor haricinde Süper Lig'de geçen sezondan itibaren takımlarının başında görevlerini sürdüren teknik direktörlerin sayısı da 7’de kaldı.

2022-2023 sezonundan bu yana aynı takımın başında bulunan teknik direktörler şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray - Okan Buruk
Hatayspor - Volkan Demirel
Antalyaspor - Nuri Şahin
Kasımpaşa - Kemal Özdeş
Corendon Alanyaspor - Ömer Erdoğan
Konyaspor - Aleksandar Stanojevic
Fatih Karagümrük - Alparslan Erdem

Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!
Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!

Siyaset

Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!

Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Gündem

Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı
Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Gündem

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Bu PINC'in arkasında kim var?
Bu PINC'in arkasında kim var?

Gündem

Bu PINC'in arkasında kim var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23