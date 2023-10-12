Süper Lig'de teknik direktör kıyımı

Süper Lig'de teknik direktör değişimi hız kesmeden devam ediyor. Ligde henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen 20 takımdan 9'u teknik adam değişikliği yaptı. Beşiktaş, Pendikspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü Samsunspor ve son olarak Trabzonspor, teknik direktörüyle yollarını ayırdı.

Kayserispor'da görevini bırakan Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar gelirken, Gaziantep FK Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Rumen Marius Sumudica'ya verdi. Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından ise Çağdaş Atan takımın başına geçti. Emre Belözoğlu da Tolunay Kafkas’ın ardından MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü oldu. Şenol Güneş’in istifasının ardından Beşiktaş’ta, İstanbulspor maçına Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz çıkarken, Hüseyin Eroğlu'na teşekkür eden Samsunspor, Markus Gisdol'a emanet edildi.

Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor ve Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine giden Pendikspor henüz yeni bir teknik direktör duyurusu yapmadı.

Yeni sezon öncesinde teknik direktör değiştiren Fenerbahçe, Adana Demirspor, Sivasspor ile Çaykur Rizespor haricinde Süper Lig'de geçen sezondan itibaren takımlarının başında görevlerini sürdüren teknik direktörlerin sayısı da 7’de kaldı.

2022-2023 sezonundan bu yana aynı takımın başında bulunan teknik direktörler şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray - Okan Buruk

Hatayspor - Volkan Demirel

Antalyaspor - Nuri Şahin

Kasımpaşa - Kemal Özdeş

Corendon Alanyaspor - Ömer Erdoğan

Konyaspor - Aleksandar Stanojevic

Fatih Karagümrük - Alparslan Erdem