Süper Lig'de takvim belli oldu! İşte yeni sezonun başlayacağı tarih
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun takvimi belli oldu. Yeni sezonda ilk düdük 11 Eylül'de çalacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacağı açıklandı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 12 Eylül'de resmen başlıyor.
Karar, Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin 5 saati aşan toplantısında alındı. Buna göre 2020-2021 sezonu 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
31. hafta maçlarının oynandığı bu sezon ise 26 Temmuz tarihinde sona erecek.
Önümüzdeki sezon yeni yabancı kuralı:
- Takımlar 14 yabancı futbolcu alabilecek.
- İlk 11'de yer alacak maksimum yabancı futbolcu sayısı: 8
- Bir sonraki sezon 12 yabancının 7'si sahada yer olabilecek.