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Spor

Süper Lig'de takvim belli oldu! İşte yeni sezonun başlayacağı tarih

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun takvimi belli oldu. Yeni sezonda ilk düdük 11 Eylül'de çalacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:43:00 - 2020-07-08 19:12:00
Süper Lig'de takvim belli oldu! İşte yeni sezonun başlayacağı tarih

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacağı açıklandı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 12 Eylül'de resmen başlıyor.

Karar, Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin 5 saati aşan toplantısında alındı. Buna göre 2020-2021 sezonu 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

31. hafta maçlarının oynandığı bu sezon ise 26 Temmuz tarihinde sona erecek.

Önümüzdeki sezon yeni yabancı kuralı:

- Takımlar 14 yabancı futbolcu alabilecek.
- İlk 11'de yer alacak maksimum yabancı futbolcu sayısı: 8
- Bir sonraki sezon 12 yabancının 7'si sahada yer olabilecek.

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