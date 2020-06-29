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Spor

Süper Ligde sürpriz gelişme! Kenan Karaman geliyor

Milli futbolcu Kenan Karaman, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Karaman takımı Bundesliga'ya veda etti. Kanarya, sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Kenan için Düsseldorf'a resmi teklif yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 10:04:00 -
Süper Ligde sürpriz gelişme! Kenan Karaman geliyor

Fenerbahçe'den Kenan Karaman hamlesi… Kenan'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düşerken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak.

Fener elini çabuk tutuyor

Sevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için Fenerbahçe elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.

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