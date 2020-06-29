Süper Ligde sürpriz gelişme! Kenan Karaman geliyor
Milli futbolcu Kenan Karaman, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Karaman takımı Bundesliga'ya veda etti. Kanarya, sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Kenan için Düsseldorf'a resmi teklif yapacak.
Fenerbahçe'den Kenan Karaman hamlesi… Kenan'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düşerken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak.
Fener elini çabuk tutuyor
Sevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için Fenerbahçe elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.