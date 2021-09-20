Süper Lig'de Şuanki Puan Durumu
Süper Lig'de 5. hafta sonrası oluşan puan durumu şöyle
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Beşiktaş 5 4 1 0 10 2 8 13
2. Trabzonspor 5 4 1 0 11 4 7 13
3. Konyaspor 5 3 2 0 7 3 4 11
4. Hatayspor 5 3 1 1 11 4 7 10
5. Karagümrük 5 3 1 1 11 6 5 10
6. Fenerbahçe 5 3 1 1 6 3 3 10
7. Altay 5 3 0 2 10 7 3 9
8. Alanyaspor 5 3 0 2 4 9 -5 9
9. Galatasaray 5 2 2 1 8 6 2 8
10. Kayserispor 5 2 1 2 5 6 -1 7
11. Y. Malatya 5 2 0 3 7 12 -5 6
12. Göztepe 5 1 2 2 6 7 -1 5
13. Gaziantep 5 1 2 2 5 6 -1 5
14. Kasımpaşa 5 1 2 2 5 6 -1 5
15. Adana Demir 5 1 2 2 5 8 -3 5
16. Antalyaspor 5 1 1 3 6 10 -4 4
17. Sivasspor 5 0 3 2 5 7 -2 3
18. Başakşehir 5 1 0 4 4 6 -2 3
19. Giresunspor 5 0 1 4 0 6 -6 1
20. Ç. Rizespor 5 0 1 4 3 11 -8 1