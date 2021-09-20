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Spor Süper Lig'de Şuanki Puan Durumu
Spor

Süper Lig'de Şuanki Puan Durumu

Süper Lig'de 5. hafta sonrası oluşan puan durumu şöyle

Yeniakit Publisher
2021-09-20 12:52:00 -
Süper Lig'de Şuanki Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Beşiktaş 5 4 1 0 10 2 8 13

2. Trabzonspor 5 4 1 0 11 4 7 13

3. Konyaspor 5 3 2 0 7 3 4 11

4. Hatayspor 5 3 1 1 11 4 7 10

5. Karagümrük 5 3 1 1 11 6 5 10

6. Fenerbahçe 5 3 1 1 6 3 3 10

7. Altay 5 3 0 2 10 7 3 9

8. Alanyaspor 5 3 0 2 4 9 -5 9

9. Galatasaray 5 2 2 1 8 6 2 8

10. Kayserispor 5 2 1 2 5 6 -1 7

11. Y. Malatya 5 2 0 3 7 12 -5 6

12. Göztepe 5 1 2 2 6 7 -1 5

13. Gaziantep 5 1 2 2 5 6 -1 5

14. Kasımpaşa 5 1 2 2 5 6 -1 5

15. Adana Demir 5 1 2 2 5 8 -3 5

16. Antalyaspor 5 1 1 3 6 10 -4 4

17. Sivasspor 5 0 3 2 5 7 -2 3

18. Başakşehir 5 1 0 4 4 6 -2 3

19. Giresunspor 5 0 1 4 0 6 -6 1

20. Ç. Rizespor 5 0 1 4 3 11 -8 1

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