Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Süper Lig'de 63. sezonun başlamasına birkaç gün kaldı ve müsabakaların oynanacağı stadyumlar da hazır durumda.

Ligde sezon 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başlayacak.

Süper Lig'de mücadele eden 21 takım, 20 farklı stadyumda maçlarını oynayacak. Eryaman Stadı, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak.

Yeni sezonda 14 ilde lig müsabakaları yapılacak. Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ve Ankara'dan 2, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Hatay, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon'dan birer takım mücadele edecek.

Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı, Süper Lig'de en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadyumlardan biridir.

Ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük, önceki sezonlarda iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı, Süper Lig'in stat kriterlerini karşılamıyor. Bu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul temsilcisinin iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak.

Maç için 76 bin 761 kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı ile Türkiye'nin en büyük tesisi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan sonra en yüksek seyirci kapasitesi Galatasaray'ın iç saha maçları oynadığı Türk Telekom Stadyumu'nda. Sarı-kırmızılı takımı ağırlayan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu, 47 bin 834 koltuk ile aynı zamanda en yüksek kapasiteli üçüncü saha.

En az kapasiteli stadyumlar

Yeni sezon oynanacak mekanlar arasında en az koltuk kapasitesi Antakya Atatürk Stadı'na sahip.

Ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'un maçlarını oynayacağı stadyum 5 bin 583 kişilik kapasiteye sahip. Akdeniz temsilcisi sezon boyunca şehirde inşaatı devam eden yeni stadyuma geçecek. Taşınma ile birlikte Hatayspor'un iç saha maçları oynadığı stadın kapasitesi 25 bine çıkacak.

Alanyaspor'un maçlarını oynayacağı Bahçeşehir Okulları Stadyumu, 10 bin 128 koltuk ile en az kapasiteye sahip ikinci saha. Hatay'da yeni stadın açılmasıyla birlikte Alanya, Süper Lig'in en düşük kapasiteli stadına sahip olacak.

Modern stadyumlar

Son yıllarda yapılan veya yenilenen modern stadyumlarda Süper Lig maçları oynanacak.

Ankara'da Eryaman Stadı, İstanbul'da Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon'da Medical Park Stadı, Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı, Gaziantep'te Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı, Antalya Stadı, Gürsel Aksel Stadı İzmir'de Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Rize'de Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı ve Yeni Malatya Stadı 2009 yılından sonra açılan tesisler olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı, Denizli Atatürk Stadı ve Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.

1950 yılında inşa edilen Hatay Antakya Atatürk Stadyumu, Süper Lig'in en eski tesisi olarak dikkat çekiyor. Şehirde inşaatı devam eden yeni stadın tamamlanması ve açılmasıyla ligde modern olmayan stadyumlar olmayacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda maçların yapılacağı stadyumların koltuk kapasiteleri şu şekilde:

Takım Stadyum Kapasitesi Yapım / Yenileme Yılı

Alanyaspor Bahçeşehir Okulları 10.128 2011

Antalyaspor Antalya 32.537 2015

Beşiktaş Vodafone Park 41.188 2016

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Kazım Karabekir 21.374 2010

Çaykur Rizespor Çaykur Didi 15.332 2009

Denizlispor Denizli Atatürk 18.745 2019

Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyatları 76.761 2002

Fenerbahçe Ülker 47.834 2006

Galatasaray Türk Telekom 52.223 2011

Gazişehir FK Kalyon 33.502 2017

Gençlerbirliği Ankara Eryaman 20.560 2019

Göztepe Gürsel Aksel 19.713 2020

Hatayspor Antakya Atatürk 5.583 1950

Medipol Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17.156 2014

Kayserispor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 32.864 2009

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13.856 2010

Konyaspor Konya Büyükşehir Belediyesi 42.000 2014

MKE Ankaragücü Ankara Eryaman 20.560 2019

Sivasspor Yeni 4 Eylül 27.532 2016

Trabzonspor Medical Park 40.782

2016

Yeni Malatyaspor Yeni Malatya 25.745 2017

Not: Türkiye Futbol Federasyonu Devlet kapasite verileri dikkate alınmıştır.