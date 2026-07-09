İki günde 170 askeri hedef vuruldu ABD İran’ı dövüyor, İran körfez ülkelerini

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik 7 ve 8 Temmuz’da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntıları paylaştı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırılarda İran’a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu.

Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı.

Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

CENTCOM, 7 Temmuz’da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürdü.

Açıklamada, operasyonların İran’ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran’a “ağır bedel ödetmenin” amaçlandığı ifade edildi.

CENTCOM, ABD güçlerinin bölgede “tetikte, yüksek hazırlık seviyesinde ve ABD Başkanı’nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenlemeye hazır” olduğunu belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği mesajını verdi.

İRAN KÖRFEZ ÜLKELERİNİ VURDU

Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından Körfez bölgesinde gerilim yükseldi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğu belirtilerek, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtildi. Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları engelleme faaliyetlerinin sonucu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Herkesten, ilgili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Engellenen düşman unsurların enkazının yerleşim bölgelerine düşebileceği belirtilerek, halka bunlara yaklaşmama uyarısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısında bulunuldu. Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik son saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Katar İçişleri Bakanlığı da gelişmelerin ardından "yüksek güvenlik tehdidi" uyarısı yayınlayarak halka evlerinde ve güvenli yerlerde kalma çağrısı yaptı.