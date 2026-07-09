Rus Ordusu Mali'de yine sivil Müslüman katliamı yaptı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mali'deki yerel haber kaynaklarının aktardığına göre, Mali ordu güçleri ve Rus askerleri Kidal vilayetinde sivilleri hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi.
Mali'deki yerel haber kaynaklarının aktardığına göre, Mali ordu güçleri ve Rus askerleri Kidal vilayetinde sivilleri hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi.
Edinilen bilgilere göre, Mali cuntasına bağlı güçler ile Rus güçleri, 7 Temmuz Salı gecesi Kidal vilayetine bağlı sınır beldesi Telhendek'te sivillere ait dükkanları hedef aldı.
Söz konusu saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı belirtildi.
Mali'de Rusya ve cunta güçlerine karşı savaşan CNİM ise yayınladığı açıklamada sivillere yönelik saldırıyı sert ifadelerle kınadı. Grup, ölen siviller için taziye mesajı yayınladı.
Son dönemde Mali'de cunta güçleri ve Rus "Afrika Kolordusu" unsurları sivillere yönelik saldırılarını artırmış durumda.
Söz konusu saldırılar genellikle insansız hava araçları ve köylerin basılarak sivillerin infaz edilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Mepa News