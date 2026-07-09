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Dünya Son rakamlar açıklandı! Venezuela’da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor
Dünya

Son rakamlar açıklandı! Venezuela’da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

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Son rakamlar açıklandı! Venezuela’da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 811’e çıktığını duyurdu.

Venezuela’da 24 Haziran’da art arda meydana gelen iki büyük depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 811’e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740’ta kaldığı belirtilirken, şimdiye dek 6 bin 462 kişinin enkazdan kurtarıldığı hatırlatıldı. 856 binanın hasar gördüğü ve 190 binanın tamamen yıkıldığı aktarılarak, 17 bin 907 depremzedenin ise evinden olduğu kaydedildi.

 

Binlerce artçı deprem meydana geldi

27 bin 398 depremzedeye tıbbi yardım, 86 bin 794 aileye yardım malzemesi sağlandığı ifade edilen açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının 4 bin 388 uluslararası görevli, 30 bin 76 yerel görevli ve 28 bin 992 gönüllünün katılımıyla sürdüğü vurgulandı. 24 Haziran’da meydana gelen depremlerden bu yana bin 102 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

 

Büyük bir yıkım yaşandı

Venezuela 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış, ülkenin birçok bölgesinde ciddi hasar meydana gelmişti. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan önceki açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 685’e yükseldiği bildirilmişti. Yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti.

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