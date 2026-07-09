Altın motifler görücüde: Tezhip sanatı hayran bıraktı
Çanakkale İl Müftülüğü ve Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Tezhip Sanatı Kursu’nun yıl sonu sergisi, gerçekleştirilen programla ziyarete açıldı.
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Çanakkale İl Müftülüğü ve Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Tezhip Sanatı Kursu’nun yıl sonu sergisi, gerçekleştirilen programla ziyarete açıldı.
Programa, Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı Vaizi Dr. Nimet Keseli Ustabaşı katıldı.
Program çerçevesinde sergilenen eserleri inceleyen İl Müftüsü Topçu, kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Tezhip Sanatı Eğitmeni Fulya Shahbazzadeh ve kursiyerlere teşekkür etti.
Topçu, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
İl Müftüsü Topçu, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarının devamını diledi.
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