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Altın motifler görücüde: Tezhip sanatı hayran bıraktı

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Altın motifler görücüde: Tezhip sanatı hayran bıraktı

Çanakkale İl Müftülüğü ve Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Tezhip Sanatı Kursu’nun yıl sonu sergisi, gerçekleştirilen programla ziyarete açıldı.

#1
Foto - Altın motifler görücüde: Tezhip sanatı hayran bıraktı

Programa, Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı Vaizi Dr. Nimet Keseli Ustabaşı katıldı.

#2
Foto - Altın motifler görücüde: Tezhip sanatı hayran bıraktı

Program çerçevesinde sergilenen eserleri inceleyen İl Müftüsü Topçu, kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Tezhip Sanatı Eğitmeni Fulya Shahbazzadeh ve kursiyerlere teşekkür etti.

#3
Foto - Altın motifler görücüde: Tezhip sanatı hayran bıraktı

Topçu, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

#4
Foto - Altın motifler görücüde: Tezhip sanatı hayran bıraktı

İl Müftüsü Topçu, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarının devamını diledi.

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