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Yaşam Cennete Açılan Kapı’dan uçtular! Karanlık Kanyon’da nefes kesen atlayış
Yaşam

Cennete Açılan Kapı’dan uçtular! Karanlık Kanyon’da nefes kesen atlayış

Yeniakit Publisher
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Erzincan Kemaliye'de düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri’nde wingsuit sporcuları, “Cennete Açılan Kapı” olarak bilinen noktadan atlayarak Karanlık Kanyon üzerinde saatte 220 kilometre hıza ulaştı.

Erzincan’da sarp kayalıklardan kendilerini boşluğa bırakan wingsuit sporcuları, Karanlık Kanyon’da izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

 

Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen deneyimli wingsuit sporcuları, Kemaliye'nin sarp kayalıklarında bulunan 500 metreyi aşan özel atlayış noktalarından kendilerini boşluğa bırakarak Karanlık Kanyon ve Karasu Nehri üzerinde süzülüyor.

 

Sporcular, atlayış öncesinde yaklaşık 500 basamaktan oluşan Via Ferrata parkurunu tırmanarak çıkış noktalarına ulaşıyor. "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan noktadan gerçekleştirilen atlayışlarda sporcuların saatte 220 kilometre hıza ulaştığı belirtiliyor.

 

Dik kayalıklar ve derin kanyonun oluşturduğu doğal parkurda gerçekleştirilen gösteriler, hem adrenalin tutkunlarının hem de şenliğe katılan ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

 

Doğal güzellikleri ve ekstrem sporlar için sunduğu elverişli coğrafyasıyla öne çıkan Kemaliye, her yıl düzenlenen organizasyonlarla yerli ve yabancı sporcuları bir araya getirerek bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor.

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