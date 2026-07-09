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Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

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Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

Maysak Tayfunu’nun tetiklediği şiddetli yağışlar Güney Çin’de bir korku filmine dönüştü. Sel baskınlarının etkisiyle çiftlikte yetiştirilen ve aralarında kral kobra, krait ve yeşil çukur engereği gibi zehirli yılanların bulunduğu besleme bölümü hasar gördü. Yüzlerce yılan şehirde serbestçe dolaşmaya başladı. Vatandaşlara ‘her yerde olabilirler’ uyarıları yapılırken neler yapılması gerektiğine dair kılavuz yayınlandı.

#1
Foto - Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

Maysak Tayfunu ile beraber gelen şiddetli yağışlar Guangxi Zhuang özerk bölgesine bağlı Hengzhou kentindeki ticari yılan yetiştirme çiftliklerini yerle bir etti.

#2
Foto - Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

Tesislerin sular altında kalmasıyla birlikte, aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılan serbest kalarak sel sularına karıştı. Sosyal medyada hızla yayılan ve viral olan çarpıcı görüntülerde, çamurlu suyun üzerinde başını kaldıran kobralar ve ellerindeki kepçelerle yılan yakalamaya çalışan çaresiz yerel halk kameralara yansıdı. Yetkililer kaçan türler arasında kral sıçan yılanları, su yılanları ve ölümcül kobraların olduğunu doğruladı.

#3
Foto - Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

Bölgedeki bir hastanede tedavi gören talihsiz bir köylü, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Yüzlerce yılan bir anda etrafa saçıldı. Evimin zemin katındaki çamurları ve molozları temizlerken bir anda karşımda beliren bir kobra tarafından ısırıldım."

#4
Foto - Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

Bölgedeki sağlık yetkilileri, tayfunun başından bu yana çok sayıda yılan ısırması vakasıyla karşılaştıklarını belirtirken, en az bir kişinin yılan zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

#5
Foto - Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

Hengzhou acil durum ekipleri ve yerel medya, bölge halkı için kritik bir uyarı kılavuzu yayınladı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte kobra, krait ve yeşil çukur engereği gibi son derece tehlikeli türlerin evlerde, merdiven boşluklarında, bina köşelerinde ve nehir kenarlarında gizlenebileceği belirtildi.

#6
Foto - Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

Hengzhou Halk Hastanesi, artan vakalar karşısında panzehir stoklarını artırarak yılan ısırıklarına özel acil müdahale koridoru oluşturdu.

#7
Foto - Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler

Uzmanlar, vatandaşları çevrelerinde görebilecekleri hiçbir yılana kesinlikle dokunmamaları ve profesyonel kurtarma ekiplerine haber vermeleri konusunda hayati hayati uyarılar yapıyor.

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