Dehşet! Sel basınca yüzlerce zehirli yılan çiftlikten kaçtı! Halka uyarı: Her yerde olabilirler
Maysak Tayfunu’nun tetiklediği şiddetli yağışlar Güney Çin’de bir korku filmine dönüştü. Sel baskınlarının etkisiyle çiftlikte yetiştirilen ve aralarında kral kobra, krait ve yeşil çukur engereği gibi zehirli yılanların bulunduğu besleme bölümü hasar gördü. Yüzlerce yılan şehirde serbestçe dolaşmaya başladı. Vatandaşlara ‘her yerde olabilirler’ uyarıları yapılırken neler yapılması gerektiğine dair kılavuz yayınlandı.