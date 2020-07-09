Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalan maçlar hangileri? Hangi takımlar yarışa dahil?

Süper Lig’de 31. hafta heyecanı sürpriz sonuçlarla tamamlandı. Lig'de şampiyonluk mücadelesi kadar düşme hattında da müthiş bir heyecan yaşanacak.

Lig'de 31. haftaya lider giren Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 66'ya yükselten turuncu-lacivertliler şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı, Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonuçla aradaki puan farkı 4'e yükseldi.

Son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti.

Medipol Başakşehir maçlarını nerede oynayacak?

Ligde 31. haftayı da lider tamamlayan turuncu-lacivertli takımın önünde kritik 3 maçı bulunuyor. Okan Buruk'un ekibinin önünde İstanbul dışında da tek maç kaldı.

Medipol Başakşehir, ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra, bir başka ligde kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.

Turuncu-lacivertli takım, sezonu Kasımpaşa ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Trabzonspor şampiyonluğu zora soktu

Son 4 maçının 3'ünü kazanamayan bordo-mavili takım, son 10 karşılaşmasında 6. kez puan kaybı yaşadı. Karadeniz ekibi bu süreçte 12 puan kaybı yaşadı ve şampiyonluk yarışında darbe aldı.

Bordo-mavililer kalan maçlarını düşme hattında olan takımlarla yapacak

Trabzonspor, kalan 3 maçında ligde kalma mücadelesi veren ekiplerle karşı karşıya gelecek.

Bu 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak bordo-mavili ekip 32. haftada Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldikten sonra bir sonraki hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Karadeniz ekibi, sezonu Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyle tamamlayacak.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor baş başa kaldı

Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ın ise matematiksel olarak da şampiyonluk şansı kalmadı.

Galatasaray son 7, Demir Grup Sivasspor da son 4 maçını kazanamayarak şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u baş başa bıraktı.

Ligde kalma yarışında hangi ihtimaller ele alınıyor?

Süper Lig'in alt tarafında da puanların birbirine yakın olması ortalığı daha da kızıştırdı. Son haftalara girilirken ligden düşmesi henüz kesinleşmiş bir takım bulunmuyor.

Son sıradaki, 26 puanı bulunan MKE Ankaragücü düşme hattının hemen üzerinde yer alan bir maçı eksik Hes Kablo Kayserispor'un 5 puan gerisinde yer alıyor.

Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada, İttifak Holding Konyaspor ise 30 puanla 16. basamakta bulunuyor. Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 32'şer puana sahip.

Ligde bugün alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçlarda Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmaları oynanacak.

Alt sıralardaki takımların kendi aralarında oynayacağı maçlar da göz önünde bulundurulduğunda ligde neredeyse 8. sırada yer alan Göztepe'ye kadar takımların düşme ihtimali bulunuyor.