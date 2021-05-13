Süper Lig'de şampiyonluk kupası hazır

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonlarına verilecek kupalarla ilgili açıklamada bulundu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tüm spor branşlarındaki federasyon ve kulüplerimize yardımlarımızı ve desteğimizi sürdürmekteyiz. 2010 yılından bu yana Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak Türk futboluna isim sponsorluklarımız devam etmektedir. 2020-2021 sezonuna da isim sponsoru olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sezonun tüm lig şampiyonlarını tebrik ediyoruz." denildi.

Açıklamada, son haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu belirtilerek, "Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki 3 büyük kulübümüzün kıyasıya mücadelelerini izlemek, son haftaya gelinmesine rağmen şampiyon takımın belli olmaması bizleri ve tüm futbolseverleri oldukça heyecanlandırmaktadır. Bu heyecanı bizlere yaşattıkları için tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Mücadelenin devam ettiği önümüzdeki maçlarda da takımlarımıza başarılar diliyoruz. Süper Lig'de sezon boyunca mücadeleye devam eden ancak düşme potasındaki takımlarımızın da bu çabasını takdir etmemek mümkün değil. Bu vesileyle de bu takımlarımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig'de de normal sezonun tamamlandığı hatırlatılarak, "Spor Toto 1. Lig'de de eşine az rastlanır kıyasıya bir yarış izledik. Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u tebrik ediyoruz. Play-off'a kalan Yılport Samsunspor, Altay, Altınordu ve İstanbulspor'a başarılar diliyoruz." görüşleri paylaşıldı.

Kupaların özellikleri

Kupaların ana esin kaynağı, eşsiz geometrik şekliyle şık bir motif olarak asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu Yıldızı oldu.

Orta Asya'dan günümüze kadar Türk kültürünün içerisinde yer alan bu yıldızın anlamının; merkezde sekiz köşeli, yıldızın kollarından kırık çizgilerle gelişen geometrik kompozisyon olarak sunulduğu belirtildi. Merkezi tek bir birimden çoğalarak ve tekerrür ederek bütünü oluşturması adına 'birlik ve beraberliği' temsil ettiği aktarıldı.

Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyunun 74 cm, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu ifade edildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, 1000 gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.

TFF 1. Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyunun ise 64 cm, toplam ağırlığının 5 kilo 850 gram olduğu aktarıldı. Ana malzemesi pirinç olan kupanın 0,05 micron gümüş üzeri kaplama korumalı olarak üretildiği, top kısmında ise 0,05 micron has altın kaplama kullanıldığı kaydedildi.