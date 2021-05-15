Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor!

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor. Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun final haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Maçlar saat 20:30'da başlayacak...

Göztepe-Beşiktaş maçı

Son düzlüğe 2 averajlık farkla önde giren Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını kullanamayan Siyah Beyazlılar, İzmir'e tam kadro gitti. Sakatlıkları süren Aboubakar, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Hasic, kritik mücadelede takıma tribünden destek verecek. Omzundan sakatlığı bulunan Ljajic ile ilgili karar ise maç saatinde verilecek

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Necip-N’Koudou, Larin

Galatasaray-Yeni Malatyaspor

Son haftaya zirve ortağı olarak giren Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Üst üste aldığı 5 galibiyetle Beşiktaş'ı yakalayan Sarı Kırmızılılar, iki takımın da geceyi galibiyetle tamamlaması halinde şampiyonluk için 3 gol averajı daha fazla yapmak zorunda. Sarı-Kırmızılılarda Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes’in durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Kerem-Gedson-Emre Akbaba-Babel, Mohamed

Kayserispor-Fenerbahçe

Son haftaya üçüncü sırada giren Fenerbahçe'nin gözü ise rakiplerinde olacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak Sarı Lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılırsa, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlubiyetini bekleyecek. Sakatlıkları bulunan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Altay Bayındır maç kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Harun, Nazım-Serdar-Szalai-Caner, Sosa-Ozan, Osayi-Samuel-Mert Hakan-Pelkas, Valencia...

İşte son hafta maçları öncesi şampiyonluk ihtimalleri

Averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray’ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Fenerbahçe için ise yalnızca bir seçenek masada..

Fenerbahçenin şampiyonuk için tek şansı var

Fenerbahçe için şampiyonluk adına tek ihtimal bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak. Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olarak büyük fırsatı tepen sarı lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali bu nedenle mucizelere kalmış durumda.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın averaj durumu!

İki takım sezon içinde birbirlerine karşı 1’er galibiyet aldığı için ikili averaj devre dışı. Dolayısıyla puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Beşiktaş’ın +44 averajına karşılık, Galatasaray’ın +42 averajı bulunuyor.

Gol farkıyla şampiyonluk gelebilir

Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45’te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.

Beşiktaş yenilse bile şampiyon olabilir

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah beyazlılar olacak.

Cimbom yenip Beşiktaş'ı bekleyecek

Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve lider Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray berabere kalır, Beşiktaş yenilirse

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Maçlardan gelecek gol haberleri stresi belki daha da artıracak, hata ihtimalini yükseltecek.

Galatasaray en az 4 farkla kazanmalı

Sarı kırmızılıların en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Galatasaray kupaya uzanacak.