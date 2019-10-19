Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper Lig'de günün sonuçları
Süper Lig'de heyecan bugün oynanan dört maçla devam etti. Günün kapanış maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı. İşte, Süper Lig'de puan durumu ve alınan sonuçlar...19 Ekim 2019 Cumartesi 22:07
Süper Lig'de heyecan bugün oynanan dört maçla devam etti. Günün kapanış maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı. İşte, Süper Lig'de puan durumu ve alınan sonuçlar...
Profesyonel liglere verilen milli maç arası sona erdi. Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam etti. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...
Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de günün sonuçları
18 Ekim Cuma
Galatasaray-Sivasspor: 3-2
19 Ekim Cumartesi
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6
Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1
Başakşehir-Göztepe: 2-1
Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0
20 Ekim Pazar
14.00 Kayserispor-Kasımpaşa
16.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Denizlispor-Fenerbahçe
21 Ekim Pazartesi
20.00 Konyaspor-Yeni Malatyaspor
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