Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper Lig'de günün sonuçları Süper Lig'de heyecan bugün oynanan dört maçla devam etti. Günün kapanış maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı. İşte, Süper Lig'de puan durumu ve alınan sonuçlar...

Süper Lig'de heyecan bugün oynanan dört maçla devam etti. Günün kapanış maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı. İşte, Süper Lig'de puan durumu ve alınan sonuçlar... Profesyonel liglere verilen milli maç arası sona erdi. Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam etti. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu... Süper Lig puan durumu Süper Lig'de günün sonuçları 18 Ekim Cuma Galatasaray-Sivasspor: 3-2 19 Ekim Cumartesi Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6 Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1 Başakşehir-Göztepe: 2-1 Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0 20 Ekim Pazar 14.00 Kayserispor-Kasımpaşa 16.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor 19.00 Denizlispor-Fenerbahçe 21 Ekim Pazartesi 20.00 Konyaspor-Yeni Malatyaspor

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