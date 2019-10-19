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Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper Lig'de günün sonuçları

Süper Lig'de heyecan bugün oynanan dört maçla devam etti. Günün kapanış maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı. İşte, Süper Lig'de puan durumu ve alınan sonuçlar...

19 Ekim 2019 Cumartesi 22:07
Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper Lig'de günün sonuçları

Süper Lig'de heyecan bugün oynanan dört maçla devam etti. Günün kapanış maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı. İşte, Süper Lig'de puan durumu ve alınan sonuçlar...

Profesyonel liglere verilen milli maç arası sona erdi. Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam etti. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu... 

Süper Lig puan durumu

 

Süper Lig'de günün sonuçları

18 Ekim Cuma

Galatasaray-Sivasspor: 3-2

19 Ekim Cumartesi

Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6

Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1

Başakşehir-Göztepe: 2-1

Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0

20 Ekim Pazar

14.00 Kayserispor-Kasımpaşa

16.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Denizlispor-Fenerbahçe

21 Ekim Pazartesi

20.00 Konyaspor-Yeni Malatyaspor

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 22:07
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Süper Lig'de puan durumu!
  12. Süper Lig'de günün sonuçları
  13. Süper Lig
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