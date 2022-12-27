Süper Lig'de Ocak bombası Beşiktaş'tan!

Dünya Kupası arasının ardından Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, lige iyi başlangıç yapamayıp sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Savunma yönünde sorunlar yaşayan siyah beyazlı ekip, Süper Lig'i yerinden oynatacak transfere hazırlanıyor. Kara Kartal'da savunmanın yapı taşı haline gelecek yıldız isim belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından lige umutlu başlayan Beşiktaş, 15. haftada Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Siyah beyazlı ekip, tartışmalı kararlara şahit olan mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu skorla beraber puanını 23'e yükselten Şenol Güneş'in talebeler, zirveden uzakta 7. sırada yer aldı.

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden stoper hattına çevrildi.

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

DÜNYA DEVİNDEN YILDIZ İSİM...

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları zorlarken, yıldız oyuncunun yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

Sabah'a göre; Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sırlarda yer alan Felipe, "Yeni bir maceraya başlamakla ilgisi olabilecek bir düşünceyle, bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin ve sıfırdan başlayın" mesajını paylaştı.

Sambacının bu paylaşımı "Beşiktaş'ın teklifi onu da heyecanlandırmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Beşiktaş ara transfer dönemi için ağırlığı stoper bölgesine vermişti. Kara Kartal yıldız ismi yakın takibe aldı.

Brezilyalı stoper İspanyol ekibinde fazla şans bulamamasından dolayı ayrılmayı kafasına koydu. Felipe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. El Mundo Deportivo'dan derlenen habere göre, Felipe Wolves'a transferi gündemden kalktı.

Avrupa'dan tek resmi teklifi Beşiktaş gönderdi. Siyah-beyazlıların ara dönemde renklerine katmak istiyor. Tecrübeli stopere teklif edilecek senelik ücretin de 900 bin ile 1 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.

Felipe profesyonel kariyerinde Porto, Corinthians, Bragantino, Coimbra-MG ve União Mogi gibi takımlarda da top koşturmuştu. Tecrübeli oyuncu 2 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.

Brezilyalı oyuncu milli takımda 2 kez forma şansı buldu. Felipe, bu sezon 2 maçta forma şansı buldu. Bu mücadelelerde 90 dakikayı sahada tamamladı. Piyasa değeri 3 milyon euro olarak biliniyor.