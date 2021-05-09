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Spor Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur?
Spor

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de 40. hafta geride kalırken Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk senaryoları merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 02:09:00 -
Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk potasındaki 3 takım maçlarını oynadı.

Galatasaray evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 gibi bir skorla mağlup ederken; Fenerbahçe de Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Kim nasıl şampiyon olur?

Lider Beşiktaş en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor. Galatasaray ile arasında ise 3 puanlık fark var.

Beşiktaş 2 maçını da kazanması halinde diğer takımlardan bağımsız bir şekilde şampiyon olabilecek. Öte yandan gelecek hafta Karagümrük'ü yenmesi durumunda diğer takımların puan kaybetmesi halinde de ligi zirvede bitirmeyi garantileyecek.

Fenerbahçe Beşiktaş'ı bekleyecek

Ankaragücü galibiyetiyle lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indiren sarı-lacivertliler kalan maçlarını kazanmak zorunda. Ayrıca siyah-beyazlıların da kalan maçlarda en az 1 maçını kaybetmesini bekleyecek. Eğer beklenen sonuç gelirse Fenerbahçe 7 yıllık hasrete son verebilir.

Galatasaray 2 takımın puan kaybını beklemek zorunda

Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile 1 puanlık farkı korurken, Kartal ile olan puan farkını 3'e indirdi. İki takımın da puan kaybını bekleyecek olan sarı-kırmızılılar ikili averajda Fenerbahçe'nin üstünde Beşiktaş ile ise aynı gol sayısında.

İkili Averajda durumlar ne?

Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe'yi ilk maçta 4-3 yenen Beşiktaş ikinci karşılaşmada 1-1 berabere kaldığı rakibi karşısında 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş-Galatasaray

İlk maçta Beşiktaş rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken ikinci maçta da sarı-kırmızılılar 3-1 sahadan üstünlükle ayrıldı. İkili averajda 3-3 beraberlik bulunuyor.

İki takımın ikili averajları aynı olduğu için genel averaja bakılacak.

Galatasaray-Fenerbahçe

İlk maçta 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan dev derbi ikinci maçta 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İki takımın puanlarının aynı olması durumunda sarı-kırmızılılar şampiyon olacak.

Not: İkili averajda takımların karşılıklı gol sayılarına bakılır. Süper Lig ikili averaj kuralında deplasman kuralı geçersizdir.

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