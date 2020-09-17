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Spor Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlayacak
Spor

Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlayacak

Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:23:00 -
Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlayacak

Cumartesi ve Pazar günleri dört lig maçı olacak. Haftanın final maçında Fenerbahçe, Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 2. hafta maçları programı:

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:

13.30 Erzurumspor-Demir Büyükşehir Belediyesi Sivasspor Grubu (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Chaikur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FC-Fatih Karagyumruk (Kalon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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