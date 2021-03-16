Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda birinci devre 21. hafta maçlarının yapılmasıyla 24 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmıştı. Lig’in ikinci devresi 29 Ocak 2021 tarihinde yapılan 22. Hafta maçlarıyla başlamıştı. Bunun üzerine futbolseverler Süper Lig’de kaç hafta olduğunu ve Lig’in ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ikinci devre ne zaman sona erecek? Süper Lig’de kaç hafta maç oynanacak?

Süper Lig’de kaç hafta maç oynanacak?

Süper Lig, 2020-2021 sezonunda ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay sürecek. Süper Lig, yapılan bazı değişiklikler üzerine 2020-2021 sezonunda 42 hafta ve 420 maçtan oluşmaktadır. Süper Lig’in sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollanmaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek.

Süper Lig’de ikinci devre ne zaman sona erecek?

Lig’deki takım sayısının 18’den 21’e çıkması üzerine toplam oynanan maç sayısı da 306’dan 420’ye çıktı. 2020-2021 sezonunda 42 haftadan oluşan Süper Lig, 16 Mayıs tarihinde tamamlanacak.