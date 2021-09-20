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Spor Süper Lig'de görünüm
Spor

Süper Lig'de görünüm

Ligin 5. haftasında Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 07:06:00 -
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Antalya deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde 2 haftadır kazanamayan Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilirken, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk galibiyetini aldı.

Ligin 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4

Altay-Göztepe: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 3-1

GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-0

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

6. hafta

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

21 Eylül Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)

 

 

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