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Spor Süper Lig'de görünüm
Spor

Süper Lig'de görünüm

Ligde 40. hafta maçlarının ardından Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 08:38:00 -
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 40. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 3-1

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

41. hafta

Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

Gaziantep-Çaykur Rizespor

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Göztepe

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

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