Süper Lig'de görünüm
Ligde 40. hafta maçlarının ardından Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 40. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.
MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 3-1
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
41. hafta
Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
Gaziantep-Çaykur Rizespor
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Göztepe
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor