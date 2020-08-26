Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Vedat Muric ayrılmadığı sürece bir forvet transferi yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baki, "Vedat Muric ile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. 2-3 gün evvel açıklama yapmıştık. O açıklama aynen geçerliliğini korumakta. An itibarıyla bir şey yok. Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz. Eğer olur ki Fenerbahçe’nin çok hoşuna giden şartlar masaya konursa ve Vedat'ı verirsek anca o zaman bir forvet transferi düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig fikstürünü de değerlendiren Selahattin Baki, şöyle konuştu:

"Öncelikle hayırlı olsun. 2-3 ay önceden bugünleri görmek, hayal etmek bile zordu. Şükürler olsun ki ufaktan da olsa bir normalleşme süreci yavaş yavaş hayatımıza etki etmeye başladı. Bu sene biraz daha adrenalini bol, heyecanı bol bir lig bekliyorum, 21 takım. Pandemi döneminde iyi çalıştık Fenerbahçe yönetimi olarak. Bunu da bence transferlerimizle gösteriyoruz. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İyi de bir kura çektiğimize inanıyorum. Dost kulüp Rizespor deplasmanıyla başlıyoruz. Hayırlısıyla sakatlıktan, kazadan beladan uzak güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz."