  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig'de fikstür belli oldu
Spor

Süper Lig'de fikstür belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 22:55:46 -
Süper Lig'de fikstür belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde yapılan fikstür çekimine göre ilk yarının programı şöyle:


- 1. Hafta

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

Hatayspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor


- 2. hafta

Yeni Malatyaspor-Göztepe

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir-Galatasaray

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor

Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor

Fenerbahçe-Hatayspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor


- 3. hafta

Çaykur Rizespor-Alanyaspor

Hatayspor-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

Galatasaray-Fenerbahçe

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

Göztepe-Gaziantep FK

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor


- 4. hafta

Medipol Başakşehir-Göztepe

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor

Gaziantep FK-Trabzonspor

Kasımpaşa-Galatasaray

MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor

Alanyaspor-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor


- 5. hafta

Galatasaray-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

Göztepe-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor


- 6. hafta

Kasımpaşa-Göztepe

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Fenerbahçe-Trabzonspor

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor

MKE Ankaragücü-Hatayspor

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor


- 7. hafta

Göztepe-Alanyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor

Hatayspor-Demir Grup Sivasspor

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Gaziantep FK

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor


- 8. hafta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe

MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük

Alanyaspor-Trabzonspor

Gaziantep FK-Beşiktaş

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor


- 9. hafta

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Göztepe-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Hatayspor-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor


- 10. hafta

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor-Göztepe

Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor


- 11. hafta

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Beşiktaş-Kasımpaşa

Göztepe-Hes Kablo Kayserispor

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

Galatasaray-Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor


- 12. hafta

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

Hatayspor-Fatih Karagümrük

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor

Alanyaspor-Beşiktaş

MKE Ankaragücü-ittifak Holding Konyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor


- 13. hafta

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

Yukatel Denizlispor-Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

Fatih Karagümrük-Galatasaray

Göztepe-Hatayspor

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor


- 14. hafta


Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Göztepe

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

Hatayspor-Trabzonspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor


- 15. hafta

Gaziantep FK-Alanyaspor

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Hatayspor

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor

Trabzonspor-Galatasaray

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor

Göztepe-Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor


- 16. hafta

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK

Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor


- 17. hafta

Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor

Fenerbahçe-Alanyaspor

Gençlerbirliği-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük

Trabzonspor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor


- 18. hafta

Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe

Hatayspor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Kasımpaşa


- 19. hafta

Yukatel Denizlispor-Hatayspor

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-Galatasaray

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe

Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor


- 20. hafta

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Hatayspor-Yeni Malatyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir

Göztepe-Gençlerbirliği

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Galatasaray-Yukatel Denizlispor

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor


- 21. hafta

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-Hatayspor

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Göztepe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
İki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar
Dünya

İki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar

Çin ile Hindistan arasında yeni gerilim yaşandı. Hint birliklerinin Rus hava savunma füzeleriyle sınıra yerleştiği belirtildi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı