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Spor Süper Lig’de Fenerbahçe hangi haftayı bay geçecek?
Spor

Süper Lig’de Fenerbahçe hangi haftayı bay geçecek?

Süper Lig’de liderlik yarışında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe’nin hangi haftayı bay geçeceği merak ediliyor. Peki, sarı lacivertlilerin hangi maçları kaldı? Fenerbahçe’nin hangi haftayı bay geçecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 12:32:00 -
Süper Lig’de Fenerbahçe hangi haftayı bay geçecek?

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda 21 takımın yer alması ve toplam maç sayısının 306’dan 420’ye çıkması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor.

Lig’de bu sezon liderlik yarışında etkili olan Fenerbahçe'nin bay geçeceği hafta ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, sarı lacivertlilerin hangi maçları kaldı? Fenerbahçe hangi haftayı bay geçecek?

Sarı lacivertlilerin hangi maçları kaldı? Fenerbahçe hangi haftayı bay geçecek?

Sarı lacivertlilerin kalan maçları ve bay geçeceği hafta şu şekilde;

31. hafta Beşiktaş (D)

32. hafta Denizlispor

33. hafta Yeni Malatyaspor (D)

34. hafta Gaziantep

35. hafta Başakşehir (D)

36. hafta bay geçilecek.

37. hafta Kasımpaşa

38. hafta Alanyaspor (D)

39. hafta BB Erzurumspor

40. hafta Ankaragücü (D)

41. hafta Sivasspor

42. hafta Kayserispor (D)

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