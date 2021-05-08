  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Jant tamiri sırasında lastik patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa’daki Alaşehir Çayı’nda dikkat çek
Süper Lig'de Edin Visca bombası! Başakşehir, söz verdi
Londra’da camiye gelen cemaate taşlı sal
Spor Süper Lig'de Edin Visca bombası! Başakşehir, Trabzonspor'a söz verdi
Spor

Süper Lig'de Edin Visca bombası! Başakşehir, Trabzonspor'a söz verdi

Medipol Başakşehir'in Bosnalı yıldızı Edin Visca'nın için Trabzonspor devrede. Eski hocası Abdullah Avcı'yla çalışmak isteyen 31 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'den transferinin önünün açılacağına dair söz aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:55:00 -
Süper Lig'de Edin Visca bombası! Başakşehir, Trabzonspor'a söz verdi

Geçen sene Başakşehir'in kazandığı şampiyonlukta aslan payına sahip olan Edin Visca, turuncu-lacivertlilerle yol ayrımında. Şu anda Trabzonspor'da bulunan eski hocası Abdullah Avcı'yla çalışmak isteyen yıldız futbolcu kulübüyle görüşerek transferi için izin istedi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açacak

Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından kulübede kalan fakat ardından yeniden ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan Edin Visca, gelecek sezondan itibaren kariyerinde farklı bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, sağ kanat için Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı bekliyor.

Başakşehir'den söz aldı

Teknik direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisini bordo-mavili takımda görmeyi çok istiyor. Bosna-Hersekli futbolcu ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı. Başakşehir'den de ayrılık konusunda söz alan 31 yaşındaki futbolcu için geri sayım sürüyor.

Kaynak: Fotomaç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan açıkladı! İşte Kanal İstanbul'un maliyeti
Ekonomi

Bakan açıkladı! İşte Kanal İstanbul'un maliyeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecek..
Mahkeme, AYM’nin kararına uysun
Gündem

Mahkeme, AYM’nin kararına uysun

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “Terör örgütü değildir” dediği Hizb-ut Tahrir üyelerinin yargılamalarında haklarında verilen çelişkili kararlar..
HDP vekilden haddini aşan paylaşım
Gündem

HDP vekilden haddini aşan paylaşım

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay