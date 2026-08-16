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Spor Süper Lig'de dev perde açılıyor! Beşiktaş evinde Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor!
Spor

Süper Lig'de dev perde açılıyor! Beşiktaş evinde Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor!

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Süper Lig'de dev perde açılıyor! Beşiktaş evinde Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı Tüpraş Stadı'nda başlıyor. Beşiktaş ile Eyüpspor'u karşı karşıya getirecek olan dev müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

MAÇI OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Andrew Donaldson Dallas görev yapacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Da Costa, Michalak, Pintor, Ahmed Abdullahi

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