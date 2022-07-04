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Spor Süper Lig'de derbi tarihleri 2022-2023
Spor

Süper Lig'de derbi tarihleri 2022-2023

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Futbolseverler ise derbi tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de sezonun ilk derbisi ne zaman kaçıncı hafta? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-04 20:08:00 -
Süper Lig'de derbi tarihleri 2022-2023

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Peki, sezonun ilk derbisi kaçıncı hafta?

Süper Lig'de derbi tarihleri 2022-2023

Süper Lig’de yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

Süper Lig’de bu sezon 19 takım yer alacak. Bu sebeple her hafta bir takım ligi BAY geçecek. İşte, derbi tarihleri:

4. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

8. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

10. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta

Galatasaray - Beşiktaş

15. hafta

Trabzonspor - Fenerbahçe

18. hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

BAY tarihleri

Fenerbahçe, 6. haftayı BAY geçecek.

Galatasaray, 9. haftayı BAY geçecek.

Trabzonspor, 12. haftayı BAY geçecek.

Beşiktaş, 17. haftayı BAY geçecek.

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