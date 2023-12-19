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Spor

Süper Lig'de deprem! Süper Lig ekibi sahadan çekildi

Yeniakit Publisher
2023-12-19 22:31:00 -
Süper Lig'de deprem! Süper Lig ekibi sahadan çekildi

Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı. İstanbulsporlu oyuncular yönetimin kararıyla sahayı terk etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu.

VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi. Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi.

Oyuncularından soyunma odasına gitmesini isteyen Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'na bazı futbolcular gitmeme yönünde ısrarda bulundu. Hatta oyuncularda Simon Deli, İstanbulspor yönetimini devam etmeye ikna etmek için yere diz çöktü.

Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.
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Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

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