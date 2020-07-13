Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
Şampiyonluk ve ligde kalma yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Nerede oynanacak?
Süper Lig'de heyecan bugün oynanacak mücadelelerle ile devam edecek.
Bugün hangi maçlar var?
Kasımpaşa-Rİze karşılaşmasısaat 18.30'da başlayacak. Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
Kayserispor-Gaziantep FK mücadelesi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
Konyaspor-Başakşehir maçı saat 21:00'da başlayacak. Maç Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.
Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 21:00'da başlayacak. Maç Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Yeni Malatya-Beşiktaş maçı saat 21:00'da başlayacak. Maç Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanacak.