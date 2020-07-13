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Spor

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Şampiyonluk ve ligde kalma yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Nerede oynanacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:29:00 -
Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'de heyecan bugün oynanacak mücadelelerle ile devam edecek.

Bugün hangi maçlar var?

Kasımpaşa-Rİze karşılaşmasısaat 18.30'da başlayacak. Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Kayserispor-Gaziantep FK mücadelesi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Konyaspor-Başakşehir maçı saat 21:00'da başlayacak. Maç Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 21:00'da başlayacak. Maç Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Yeni Malatya-Beşiktaş maçı saat 21:00'da başlayacak. Maç Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanacak.

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