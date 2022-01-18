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Spor Süper Lig'de bu sezona 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi
Spor

Süper Lig'de bu sezona 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

TFF, Süper Lig'de bu sezona Ahmet Çalık adını verildiğini resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 14:59:00 - 2022-01-18 15:04:50
Süper Lig'de bu sezona 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

Konyaspor’un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Çalık’ın vefatı spor dünyasını derinden sarsmıştı. Süper Lig'de bu hafta oynanan bütün maçlarda Çalık, futbolcular ve taraftarlar tarafından anılmıştı.

TFF'den de konuyla ilgili güzel bir jest geldi. Federasyon, 2021-22 sezonunun adını "Ahmet Çalık Sezonu" yaptı.

"BU SEZONA MAHSUS"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

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