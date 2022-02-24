Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 27.hafta maçları
Süper Lig haftanın programı | Süper Lig’de heyecan 27.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler bu hafta sonu oynanacak maçların programını araştırmaya başladı. Peki, 26 Şubat Cumartesi kimin maçları var? Süper Lig 27.hafta:
Süper Lig’de 27.hafta 25 Şubat Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu hafta kimin maçı var?
Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 27.hafta maçları
Süper Lig'de 27. Hafta 25 Ocak Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Lider Trabzonspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlarken, Adana Demirspor ise Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor
26 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
27 Şubat Pazar
13.30 Altay-Gaziantep FK
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
28 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe