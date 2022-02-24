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Spor Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 27.hafta maçları
Spor

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 27.hafta maçları

Süper Lig haftanın programı | Süper Lig’de heyecan 27.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler bu hafta sonu oynanacak maçların programını araştırmaya başladı. Peki, 26 Şubat Cumartesi kimin maçları var? Süper Lig 27.hafta:

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:08:00 -
Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 27.hafta maçları

Süper Lig’de 27.hafta 25 Şubat Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu hafta kimin maçı var?

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 27.hafta maçları

Süper Lig'de 27. Hafta 25 Ocak Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Lider Trabzonspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlarken, Adana Demirspor ise Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig’de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

27 Şubat Pazar

13.30 Altay-Gaziantep FK

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

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