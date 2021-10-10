Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta maç programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu sporseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Geride kalan 4 haftanın ardından heyecanın arttığı ligde, bu hafta da kritik maçlar olacak. Süper Lig 10. haftası derbiye sahne olacak. Zira Beşiktaş Galatasaray maçı 25 Ekim’de oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu sporseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Geride kalan 9 haftanın ardından heyecanın arttığı ligde, bu hafta yine kritik maçlara stadyumlar ev sahipliği yapacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? İşte Süper Lig 10. hafta maç programı.

Süper Lig'de 10. hafta 22 Ekim’de oynanacak 1 karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig 10. hafta maç programına bakıldığında kritik bir derbi maçı söz konusu. Zira Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını 10. haftasında paylaşacak.

Süper Lig 10. hafta maç programı

22.10.2021 20:00ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-ALTAY

23.10.2021 13:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

23.10.2021 16:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR

23.10.2021 16:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR

23.10.2021 19:00GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

24.10.2021 13:30VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ATAKAŞ HATAYSPOR

24.10.2021 16:00FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.10.2021 16:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

24.10.2021 19:00FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

25.10.2021 20:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

Süper Lig puan durumu

