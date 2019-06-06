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Süper Lig'de bomba patladı! Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Süper Ligin 16. sırasında aldığı Aytemiz Alanyaspor'u, Avrupa'nın kapısına kadar getirdikten sonra yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:25
Süper Lig'de bomba patladı! Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Aytemiz Alanyaspor’la dün yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor’la el sıkıştığı öğrenildi. Anlaşmanın 2 yıllık olması ve bayramdan sonra sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Ligin 16. sırasında aldığı Aytemiz Alanyaspor'u, Avrupa'nın kapısına kadar getiren Sergen Yalçın, yönetimle anlaşamadı ve yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın bu kararı hoca arayışı içerisinde olan Yeni Malatyaspor'u harekete geçirdi. Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra sezonu sportif direktör Ali Ravcı ile bitiren Sarı- Kırmızılılar'ın Sergen Yalçın ve ekibiyle yaptığı görüşme neticesinde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olması ve bayramdan sonra sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Alanya'dan teşekkür mesajı

Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu mesajı paylaştı: "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonunun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:25
  1. Süper Lig
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Sergen Yalçın
  4. Yeni Malatyaspor
  5. Transfer

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