Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...

Yılın transfer sürprizi ise Medipol Başakşehir'de kiralık olarak foma giyen Arda Turan ile geldi. İşte detaylar...

Arda'dan ayrılık kararı

Fotospor'un haberine göre; Formayı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın bir de üzerine Robinho'nun da alınmasıyla Başakşehir'de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istiyor. Arda Turan bu durumu yakın dostu olan Burak Yılmaz'la da paylaştı.

Burak Yılmaz önerdi, Şenol Güney onayladı

Burak'ın tavsiyesi Şenol Güneş'in onayıyla siyah-beyazlı yönetim Arda Turan ile görüşmelere başladı.

Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakıldığı, Q7'nin son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel'in sözleşme yenilemediği, Lens'in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş'in kulağına hoş geldi.

Beşiktaş formasıyla poz...

Daha önceki dönemlerde Arda Turan ile Beşiktaş arasında bir yakınlaşma olmuştu. Hatta Arda siyah-beyazlı formayla poz dahi vermişti.