0553 313 94 23

Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı kadrosunu katan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Arda Turan'ın transferine onay verdi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 21:08
Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...

Yılın transfer sürprizi ise Medipol Başakşehir'de kiralık olarak foma giyen Arda Turan ile geldi. İşte detaylar...

Arda'dan ayrılık kararı

Fotospor'un haberine göre; Formayı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın bir de üzerine Robinho'nun da alınmasıyla Başakşehir'de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istiyor. Arda Turan bu durumu yakın dostu olan Burak Yılmaz'la da paylaştı.

Burak Yılmaz önerdi, Şenol Güney onayladı

Burak'ın tavsiyesi Şenol Güneş'in onayıyla siyah-beyazlı yönetim Arda Turan ile görüşmelere başladı.

Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakıldığı, Q7'nin son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel'in sözleşme yenilemediği, Lens'in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş'in kulağına hoş geldi.

Beşiktaş formasıyla poz...

Daha önceki dönemlerde Arda Turan ile Beşiktaş arasında bir yakınlaşma olmuştu. Hatta Arda siyah-beyazlı formayla poz dahi vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:08
  1. Beşiktaş
  2. Arda Turan
  3. Burak Yılmaz
  4. Robinho

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın
    1. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın
    2. CHP'den İdris Naim Şahin bombası! İşte..
    3. Eren Erdem hakkında yakalama kararı
    4. Demokratik bir ülke bir terör örgütünü..
    5. Ferrari'de Arrivabene dönemi bitti
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    7. Eren Erdem hakkında yakalama kararı..
    8. Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ..
    9. Bolu Dağı'nda kar yağışı
    10. Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
    11. Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü!
    12. Hırsızlıklara karşı tedbirler kolaylaştı
    13. Kazı yapan defineci canından oldu! 3..
    14. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    15. Darbeci hainler tarafından alıkonulan..
    16. Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte..
    17. Saçlarınız bakım istiyor
    18. Futbol kulüplerinin idari ve mali..
    19. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    20. Yok yere mide ağrısı çekmeyin
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!