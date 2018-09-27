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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:39
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Karşılaşmaların programı, maç detayları ve sonuçlar şöyle: 

28 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-BB Erzurumspor: Alper Ulusoy

29 Eylül Cumartesi

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa:Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

30 Eylül Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

1 Ekim Pazartesi

20.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:39
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. SÜPER LİG
  13. HAKEM
  14. GALATASARAY
  15. FENERBAHÇE

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