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Spor Süper Lig'de 7 haftalık maç programı açıklandı!
Spor

Süper Lig'de 7 haftalık maç programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 haftalık maç programını açıkladı. 17. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:29:00 - 2021-12-07 17:34:26
Süper Lig'de 7 haftalık maç programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 haftalık maç programını açıkladı. 17. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

 

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