Süper Lig'de 7 haftalık maç programı açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 haftalık maç programını açıkladı. 17. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 haftalık maç programını açıkladı. 17. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.