Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı! İşte Süper Lig'in yeni lideri!
Süper Lig'de altı hafta geride kaldı.Futbolseverler 6. hafta maçlarının sonuçlarını öğrenmek istiyor.İşte 6. hafta maçlarının sonuçları..
Süper Lig'de altı hafta geride kaldı.Futbolseverler 6. hafta maçlarının sonuçlarını öğrenmek istiyor.İşte 6. hafta maçlarının sonuçları..
Süper Lig'de 6. maçları dün oynanan iki maçla tamamlandı.Bu hafta oynanan maçlarda toplam 22 gol atıldı.
Süper Lig'in ilk altı haftası geride kalırken iki takım kalesinde gol görmedi.Konyaspor ve Başakşehir ilk altı haftada kalelerini gole kapatmayı başardı.
Süper Lig'de Hatayspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Konyaspor Süper Lig'de 14 puanla zirvede yer alıyor.Konyapsor'u bir maçı eksik olan 13 puanlı Başakşehir takip ediyor.
Kıyasıya bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de birbirinden keyifli maçlar oynandı.Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı mağlup kapatırken Galatasaray deplasmanda kazanmayı başardı.
Süper Lig'de altı hafta sonunda galibiyet alamayan 4 takım bulunuyor.Sivasspor, Ümraniyespor, Hatayspor ve Ankaragücü ligde henüz galibiyet alamadı.
İşte Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları..
Süper Lig'de 6. hafta maç sonuçları
Alanyaspor 2-1 Ankaragücü
Konyaspor 1-0 Hatayspor
Fatih Karagümrük 1-1 Giresunspor
Sivasspor 1-1 İstanbulspor
Gaziantep FK 1-1 Ümraniyespor
Kayserispor 1-0 Antalyaspor
Kasımpaşa 2-3 Galatasaray
Beşiktaş 0-1 Başakşehir
Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor
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