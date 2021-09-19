Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! Liderlik koltuğu Beşiktaş'ın

Süper Lig'de 5. hafta Beşiktaş'ın liderliği ile sona erdi. Geride kalan beş haftada dört galibiyet elde edip bir defa da berabere kalan Beşiktaş 13 puana ulaştı. 13 puana ulaşan bir diğer takım Trabzonspor ise averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig 5. hafta toplu sonuçları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 3 - 4 Vavacars Fatih Karagümrük

Altay 2 - 1 Göztepe A.Ş.

Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

Adana Demirspor A.Ş. 3 - 1 Çaykur Rizespor A.Ş.

Kasımpaşa A.Ş. 0 - 1 Trabzonspor A.Ş.

Fraport Tav Antalyaspor 2 - 3 Beşiktaş A.Ş.

Atakaş Hatayspor 2 - 1 Yukatel Kayserispor

Galatasaray A.Ş. 0 - 1 Aytemiz Alanyaspor

Medipol Başakşehir FK 2 - 0 Fenerbahçe A.Ş.

GZT Giresunspor 0 - 0 İttifak Holding Konyaspor

5. hafta puan durumu

6. haftanın maç programı