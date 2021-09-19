Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! Liderlik koltuğu Beşiktaş'ın
Süper Lig'de 5. hafta tamamlanan müsabakalarla birlikte sona erdi. Haftayı, 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puana ulaşan Beşiktaş, lider tamamladı.
Süper Lig'de 5. hafta Beşiktaş'ın liderliği ile sona erdi. Geride kalan beş haftada dört galibiyet elde edip bir defa da berabere kalan Beşiktaş 13 puana ulaştı. 13 puana ulaşan bir diğer takım Trabzonspor ise averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig 5. hafta toplu sonuçları
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 3 - 4 Vavacars Fatih Karagümrük
Altay 2 - 1 Göztepe A.Ş.
Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
Adana Demirspor A.Ş. 3 - 1 Çaykur Rizespor A.Ş.
Kasımpaşa A.Ş. 0 - 1 Trabzonspor A.Ş.
Fraport Tav Antalyaspor 2 - 3 Beşiktaş A.Ş.
Atakaş Hatayspor 2 - 1 Yukatel Kayserispor
Galatasaray A.Ş. 0 - 1 Aytemiz Alanyaspor
Medipol Başakşehir FK 2 - 0 Fenerbahçe A.Ş.
GZT Giresunspor 0 - 0 İttifak Holding Konyaspor
5. hafta puan durumu
6. haftanın maç programı