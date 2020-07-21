Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Temmuz Cuma:
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
25 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
26 Temmuz Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus