Süper Lig'de 34. hafta fikstürü açıklandı

Ligde haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Kononavirüs salgını nedeniyle 26. haftadan sonra verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından devam edilen ligde Medipol Başakşehir, geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ligin son haftasında Trabzonspor ikinciliğini korumak, Demir Grup Sivasspor ikinci sıraya, Beşiktaş da üçüncü sıraya yerleşmek için mücadele verecek.

Süper Lig'de Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor ise sezonu 5. sırada tamamlamaya çalışacak.

Küme düşme hattında 4 takım var

Son sıradaki MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Ligde 32'şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35'er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.

Lige tutunmak için Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor'a birer puan yeterken, kümede kalacak takımlar averaj sonucunda da belli olabilir.

34. haftanın programı şöyle:

Süper Lig'de son hafta maçlarının programı şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya Stadyumu)

25 Temmuz Cumartesi:

Göztepe-Demir Grup Sivaspor (Gürsel Aksel Stadyumu): 21.00

Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman Stadyumu): 21.00

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk Stadyumu): 21.00

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu): 21.00

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu): 21.00

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya Stadyumu) : 21.00

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker Stadyumu): 21.00

26 Temmuz Pazar:

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan): 17.00